Банька пообещал США укрепить сотрудничество WADA с Белым домом

https://static.news.ru/photo/90e77e78-2114-11eb-b658-fa163e074e61_660.jpg Витольд Банька Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька провёл переговоры с директором госуправления Соединённых Штатов Америки по политике в сфере контроля за распространением наркотиков (ONDCP) Джеймсом Кэрролом, передаёт пресс-служба международной организации.

Стороны затронули текущую реформу управления WADA, включая представительство Белого дома и спортсменов в составе комитетов WADA, совместную работу по улучшению и гармонизации антидопинговой системы в Штатах, а также влияние COVID-19 на борьбу с употреблением запрещённых препаратов во всём мире.

Они оба (Банька и Кэррол. — NEWS.ru) согласны с тем, что партнёрские отношения WADA и правительства США имеет жизненно важное значение для защиты чистого спорта во всём мире. Таким образом, стороны обязались укрепить совместное сотрудничество в будущем и рассматривали эту встречу как важный шаг на обновлённом пути диалога и сотрудничества, — говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести решение по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА до конца 2020 года, следует из сообщения пресс-службы суда.

WADA в декабре 2019 года рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Раффаэле Чиулли и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в открытии онлайн-форума международных спортивных федераций IF Forum.