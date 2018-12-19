«Балтика» уволила тренера

Главный тренер «Балтики», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Игорь Ледяхов покидает свой пост, сообщает пресс-служба ФНЛ.
Руководство клуба расторгло трудовой договор c Ледяховым в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены контрактом.
ИГОРЬ ЛЕДЯХОВ ПОКИДАЕТ «БАЛТИКУ»— ФНЛ (@FNLeague) 19 декабря 2018 г.
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покидает калининградскую команду. Клуб расторг трудовой договор c 50-летним специалистом в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены контрактом https://t.co/rzbVBEySsO pic.twitter.com/39oTNOqJtl
Специалист возглавил калининградскую команду с начала 2018 года, сменив Валерия Непомнящего. Ранее он тренировал также грозненский «Ахмат», волгоградский «Ротор» и московский «Спартак».
Под руководством Ледяхова в рамках Олимп-Первенства ФНЛ и Олимп — Кубка России «Балтика» провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и семи поражениях. После 24 туров в турнирной таблице ФНЛ команда занимает 16-е место с 25 очками.
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