«Балтика» уволила тренера

https://news.ru/storage/news/edc72a79c722f150df447fa20e488a93/f1926e00-6103-483d-bd69-b2aafe39bbe7_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Игорь Ледяхов

Главный тренер «Балтики», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Игорь Ледяхов покидает свой пост, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Руководство клуба расторгло трудовой договор c Ледяховым в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены контрактом.

ИГОРЬ ЛЕДЯХОВ ПОКИДАЕТ «БАЛТИКУ»



Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покидает калининградскую команду. Клуб расторг трудовой договор c 50-летним специалистом в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены контрактом https://t.co/rzbVBEySsO pic.twitter.com/39oTNOqJtl — ФНЛ (@FNLeague) 19 декабря 2018 г.

Специалист возглавил калининградскую команду с начала 2018 года, сменив Валерия Непомнящего. Ранее он тренировал также грозненский «Ахмат», волгоградский «Ротор» и московский «Спартак».

Под руководством Ледяхова в рамках Олимп-Первенства ФНЛ и Олимп — Кубка России «Балтика» провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и семи поражениях. После 24 туров в турнирной таблице ФНЛ команда занимает 16-е место с 25 очками.

Как писал News.ru, в РФС определились с тренером для «молодёжки».