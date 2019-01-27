Честность побед Синициной и Кацалапова поставили под вопрос

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результат российского дуэта Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате Европы-2019 в Минске. Россияне там выиграли серебро, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Мне кажется, справедливость восторжествовала, потому что результаты финала Гран-при и чемпионата России для меня были несколько притянуты за уши. Это не был честный результат», — цитирует бывшую спортсменку «360».

В финале Гран-при и на чемпионате России Степанову и Букина обошли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они в Минске допустили падение в ритм-танце и остановились в шаге от пьедестала.

Бестемьянова добавила, что надеется, что в будущем Степанова и Букин будут получать за прокаты только объективные оценки. Она добавила, что теперь танцорам будет легче тренироваться, так как они находятся на моральном подъёме.

Как сообщал News.ru, серебро Загитовой на чемпионате Европы признали крахом.