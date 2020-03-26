Томас Бах Томас Бах Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, повлияет ли перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на отстранение российских спортсменов.

Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать, — цитирует Баха РИА Новости.

Ранее президент МОК Томас Бах и правительство Японии согласились перенести Игры-2020 на 2021 год, писал NEWS.ru. При этом Игры не изменят своего названия.

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