Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался на тему переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год.

Он отметил, что на данную ситуацию необходимо смотреть не со стороны спортсмена, который может упустить возможность в последний раз поехать на Олимпиаду, а с точки зрения зрелого человека. Решение о...