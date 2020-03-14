https://static.news.ru/photo/ceb9d0e0-66e1-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Urs Lindt/Keystone Press Agency/global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах проведёт переговоры с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК) по вопросу пандемии коронавируса.

МОК решил провести переговоры для того, чтобы держать международные федерации, олимпийские комитеты и спортсменов в курсе ситуации. Во время конференции МОК подведёт итоги предпринятых мер по реагированию на коронавирус, сообщает агентство Франс Пресс.