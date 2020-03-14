Томас Бах Томас Бах Фото: Urs Lindt/Keystone Press Agency/global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах проведёт переговоры с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК) по вопросу пандемии коронавируса.

МОК решил провести переговоры для того, чтобы держать международные федерации, олимпийские комитеты и спортсменов в курсе ситуации. Во время конференции МОК подведёт итоги предпринятых мер по реагированию на коронавирус, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.

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