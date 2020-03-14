Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах проведёт переговоры с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК) по вопросу пандемии коронавируса.
МОК решил провести переговоры для того, чтобы держать международные федерации, олимпийские комитеты и спортсменов в курсе ситуации. Во время конференции МОК подведёт итоги предпринятых мер по реагированию на коронавирус, сообщает агентство Франс Пресс.
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