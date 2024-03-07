Бах ответил Лаврову на обвинения в предательстве олимпийских идеалов Президент МОК обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Олимпийской хартии

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что «вопиющее нарушение» Олимпийской хартии является причиной, по которой Россию отстранили от участия в международных спортивных соревнованиях. Как пишет The Guardian, комментарии Баха прозвучали на следующий день после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил его в «предательстве идеалов олимпийского движения».

Каждый день мы видим еще более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно то, что эта агрессивность исходит от того же правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, — заявил Бах.

По его словам, российские власти игнорируют тот факт, что вынудили МОК действовать таким образом в связи с ситуацией на Украине. Бах завил, что Олимпийский комитет России (ОКР) при этом обязали взять под контроль части территории, находившиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Президент МОК подчеркнул, что это и было грубым нарушением Олимпийской хартии.

Ранее Лавров назвал деятельность МОК и Баха в частности предательством идеалов олимпизма. Министр иностранных дел России упомянул и другие случаи бойкотов, в том числе и со стороны Москвы, когда она отказалась отправлять спортсменов на Игры в Лос-Анджелесе. Запад же в свою очередь бойкотировал Московскую олимпиаду, отметил глава дипведомства.