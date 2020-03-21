Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что отмена Олимпийских игр 2020 года в Токио негативно скажется на спортсменах.
Отмена Олимпийских игр в этом году разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов. Такое решение было бы наименее справедливым. Вы не можете отложить Олимпийские игры до следующей субботы, как футбольный матч, — цитирует Баха Südwestrundfunk.
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.
Добавьте наши новости в избранные источники