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Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за распространения коронавируса. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили олимпийские комитеты и спортивные федерации Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, США, Испании и Канады.

Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учётом разных сроков, — сообщает Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете. В частности, обсуждаются варианты переноса Олимпиады...