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Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира

Антон Бабиков Tobias NykаNen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о возможном прибытии на этап Кубка мира в Хохфильцене выступающего на этапе Кубка IBU россиянина Антона Бабикова. Его планируют задействовать в эстафете.

«Мы планируем сюда привезти Бабикова. Наверное, это случится сегодня вечером», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Драчёв добавил, что окончательный состав команды на эстафету ещё не сформирован.

15 декабря Бабиков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в Италии. Он отстал от лидера — норвежца Йоханнеса Дале — на 22,4 секунды.

Бабиков — чемпион мира-2017 в эстафете.

Как писал News.ru, в низком результате Старых нашли вину допинговых «передряг».


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