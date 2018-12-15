Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о возможном прибытии на этап Кубка мира в Хохфильцене выступающего на этапе Кубка IBU россиянина Антона Бабикова. Его планируют задействовать в эстафете.
«Мы планируем сюда привезти Бабикова. Наверное, это случится сегодня вечером», — заявил он в эфире «Матч ТВ».
Драчёв добавил, что окончательный состав команды на эстафету ещё не сформирован.
15 декабря Бабиков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в Италии. Он отстал от лидера — норвежца Йоханнеса Дале — на 22,4 секунды.
Бабиков — чемпион мира-2017 в эстафете.
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