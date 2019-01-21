Бабиков остался без Кубка мира и пофилософствовал

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Антон Бабиков

Тренерский штаб сборной России огласил состав мужской команды на шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Антон Бабиков остался вне заявки.

«Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится», — философски отреагировал на это спортсмен в Instagram.

На пятом этапе Кубка IBU в Арбере Бабиков завоевал бронзу в спринте и золото в пасьюте.

Шестой этап Кубка мира пройдет с 24 по 27 января. Мужскую сборную России представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

Как писал News.ru, биатлонистка Сливко одержала вторую победу подряд.