Автобус с футболистами рухнул в пропасть

https://news.ru/storage/news/5edc97236a6fc01a209f2289a8019cee/16dded5d-f7f8-4063-a539-6fcd869aac28_850.jpg Cicles Club Lavalle/facebook.com

Аргентинская любительская футбольная команда «Сиклес Клуб Лавалье» попала в автомобильную катастрофу. Инцидент произошёл в Боливии.

По информации Clarin, автобус с футболистами, направлявшийся на турнир, рухнул в пропасть. Высота падения составила, по предварительным данным, около 130 м. 13 человек погибли, среди них четыре спортсмена. Ещё шесть человек пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Cuatro futbolistas mendocinos murieron en un accidente en Bolivia https://t.co/tjlRhw5aHS pic.twitter.com/fVLVyyqW2p — Clarín (@clarincom) 21 января 2019 г.

Вероятной причиной произошедшего мог стать отказ тормозной системы.