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Автобус с футболистами рухнул в пропасть

Cicles Club Lavalle/facebook.com

спорт [ версия для печати ]

Аргентинская любительская футбольная команда «Сиклес Клуб Лавалье» попала в автомобильную катастрофу. Инцидент произошёл в Боливии.

По информации Clarin, автобус с футболистами, направлявшийся на турнир, рухнул в пропасть. Высота падения составила, по предварительным данным, около 130 м. 13 человек погибли, среди них четыре спортсмена. Ещё шесть человек пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Вероятной причиной произошедшего мог стать отказ тормозной системы.


#футбол #Аргентина #Боливия
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