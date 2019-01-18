Австрийский лыжник признался в регулярном применении допинга

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Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр в новом фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта признался, что принимал различные виды допинга.

По словам спортсмена, он употреблял не только эритропоэтин (ЭПО), но и гормоны роста, инсулин, а также активно использовал переливание крови. Врачи брали его кровь, изымали красные кровяные тельца, а затем кровь вводилась обратно. Таким образом, благодаря этому методу Дюрр насыщал мышцы большим объёмом кислорода.

«Я всегда вёл себя осторожно, следил, чтобы полиция или другие люди меня не видели. Когда у меня брали кровь, я беспокоился, так как оборудование работало очень громко. Я боялся, что меня поймают», — приводит слова спортсмена Sportschau.

Спортсмен признался, что манипуляции с кровью стоили ему 5 тыс. евро, а последний раз он делал укол перед Олимпиадой-2014 в Сочи. Именно в ходе Олимпиады в допинг-пробе Дюрра был обнаружен эритропоэтин, и он был отстранён от дальнейшего участия в Играх и дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК). В Сочи спортсмен занял восьмое место в скиатлоне.

Австриец заявил, что он задумался о самоубийстве, когда обман с допингом был раскрыт. «Я больше всего хотел выпрыгнуть из окна», — сказал он.