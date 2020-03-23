https://static.news.ru/photo/b30b006e-6cb1-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады решили не отправлять спортсменов на игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком. Австралия отказалась от участия в Олимпиаде.

В заявлении Национального олимпийского комитета Австралии уточняется, что он не сможет собрать и отправить своих участников на Игры, так как спортсмены тренируются по всему миру. НОК призвал перенести игры.

Олимпийский комитет Австралии провёл телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей, — резюмировали в комитете.

Как писал NEWS.ru ранее, Япония рассмотрит вопрос о переносе сроков проведения Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Как пояснил Абэ, выступая в парламенте, Олимпиаду придётся перенести, если её проведение «в полном формате» будет невозможным из-за эпидемиологической обстановки в мире.