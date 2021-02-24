Австралийский Брисбен стал главным кандидатом на проведение Олимпиады-2032

https://static.news.ru/photo/6b06d5e2-76d6-11eb-ac21-96000091f725_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил Брисбен (штат Квинсленд, Австралия) в качестве главного претендента на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию, — приводит слова главы МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

Сессия МОК, на которой будет принято окончательное решение по этому вопросу, пройдёт в 2021-м или 2022 году.

В 2019 году Комитет отошёл от традиционной процедуры выбора города — столицы Игр. Из Олимпийской хартии убрали пункт, согласно которому соревнования должны проходить именно в олимпийской столице. Города больше не будут конкурировать за право проведения Олимпиады, создавая организации, требующие значительных расходов. Выбор города будут осуществлять специальные комиссии МОК по летним и зимним Играм, что позволит кандидатам сэкономить деньги. Однако сама процедура стала менее прозрачной.

МОК ранее направил Олимпийскому комитету России (ОКР) подписанное Бахом официальное приглашение на участие в зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине, передавал NEWS.ru.