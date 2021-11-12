Авербух высказался об участии сестёр Авериных в «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на желание сестёр Дины и Арины Авериных принять участие в передаче «Ледниковый период». Хореограф поддержал инициативу гимнасток и отметил, что они уже выходили на лёд для тренировок. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».

Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Мне понравилось, как они смотрятся на льду, — заявил Авербух.

Хореограф также добавил, что будет рад видеть гимнасток на льду после завершения их спортивной карьеры.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем, мячом и булавами, в упражнениях с лентой она завоевала серебро. Дина стала 18-кратной чемпионкой мира. Она превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможном участии сестёр Авериных в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.