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Авербух вступился за поведавшую о допинге фигуристку

Илья Авербух Сергей Лантюхов/News.ru

Илья Авербух

спорт [ версия для печати ]

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова российской фигуристки Анастасии Шаботовой о приёме допинга спортсменами.

По словам Авербуха, верить этой информации не стоит. Он добавил, что фигуристка не имела в виду то, что сейчас активно обсуждается в СМИ.

«Наверняка это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — сказал Авербух Sport24.

Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».


#фигурноекатание #ИльяАвербух
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