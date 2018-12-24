Авербух рассказал о критериях отбора фигуристок на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/c9f7f420ac7d05f7b061f8e67f072bfb/3b654b53-76e8-4358-b6eb-c5dbd6afa131_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Илья Авербух

Хореограф и бывший фигурист Илья Авербух высказался по поводу критериев отбора спортсменок для участия в чемпионатах Европы и мира.

«Чемпионат Европы — это не главный старт сезона. Сейчас главное — найти золотую середину. На мой взгляд, нужно проводить контрольные прокаты, на основе которых будет сделан выбор, кто поедет на чемпионат мира», — передаёт слова хореографа корреспондент News.ru.

Он отметил, что ему обидно за Елизавету Туктамышеву, которой пришлось пропустить чемпионат страны из-за болезни.

На первенстве страны — 2018 золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03), серебряный призёр Игр Евгения Медведева — седьмой (205,90).

Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими», писал News.ru.