Авербух оценил шанс появления в «Ледниковом периоде» рэпера Моргенштерна

Хореограф и постановщик Илья Авербух оценил шанс появления в шоу «Ледниковый период» рэпера Алишера Моргенштерна. Известный фигурист отметил, что ему важно не просто приглашать в проект медийных личностей, но и давать им возможность раскрыться с новой стороны. Его слова приводит Sport24.

Мы приглашаем на проект людей разных направлений, у которых есть своя разная аудитория. Мы стремимся, конечно, звать максимально медийных и интересных людей на проект, которые приведут с собой разную аудиторию. Но для меня важнее показать их другими, раскрыть, найти какой-то новый язык для них, — сказал Авербух.

По его словам, каждый год обязательно кто-то выстреливает, у каждого поколения есть свои любимые пары.

У каждого поколения свои герои, у каждого сезона свои герои. Я считаю, что нынешний сезон очень сильный, очень интересный и действительно абсолютно разный. Даже ровесники — молодые ребята — совершенно по-разному смотрят на жизнь — и в этом есть многообразие, — заключил он.

Одной из главных звёзд нового сезона проекта «Ледниковый период» является блогер Даня Милохин, который выступает в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Ранее Авербух отреагировал на желание сестёр Дины и Арины Авериных принять участие в передаче «Ледниковый период». Хореограф поддержал инициативу гимнасток и отметил, что они уже выходили на лёд для тренировок.