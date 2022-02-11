Авербух назвал шансы Валиевой на второе золото Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева останется главной претенденткой на победу в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, если после допингового скандала ей позволят соревноваться, сообщил хореограф Илья Авербух изданию Lenta.ru. Он также выразил свою поддержку спортсменке и отметил, что ей сейчас очень трудно.

Если всё благополучно разрешится, она в любом случае останется фаворитом женского личного турнира. Уверен, Валиева — сильная девочка, произошедшее её не надломит. Главное, чтобы её допустили до соревнований. Будем ждать 15 числа и верить в лучшее, — сказал Авербух.

Он также призвал всех не спешить в этой ситуации. Сначала Валиеву обвинили раньше времени, потом досрочно заявили, что всё в порядке, а ситуация тяжёлая, считает Авербух.

Ранее стало известно, что интересы Валиевой в CAS будут защищать юристы, работавшие с РУСАДА в деле против WADA. Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd также работала над апелляциями по делам нескольких российских спортсменов, которым грозила пожизненная дисквалификация от участия в Олимпийских играх.

Необходимость защиты вызвана тем, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, сданной перед Олимпиадой, нашли триметазидин. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс выразил убеждение, что нужно дождаться завершения расследования.