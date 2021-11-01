Авербух назвал фаворитку Олимпиады в Пекине

Фигуристка Камила Валиева, победившая на втором этапе серии Гран-при Skate Canada в Ванкувере, является одной из претенденток на победу в зимних Олимпийских играх — 2022. Такое мнение высказал серебряный призёр Олимпиады-2002, продюсер ледового шоу Илья Авербух в разговоре с изданием argumenti.ru. Он также выделил Елизавету Туктамышеву и Алёну Косторную.

Главное, что очень хорошо выступила и показала себя Камила Валиева. Она практически идеально исполнила короткую программу, а в произвольной допустила небольшую помарку, прыгнув три четверных прыжка. По сути, Камила показывает, что на данный момент она является одним из главных фаворитов на победу на Олимпийских играх в Пекине, — сказал Авербух.

Также, по его словам, Елизавета Туктамышева продолжает доказывать, что достойна участия в Олимпиаде. Есть шансы попасть в команду и у Алёны Косторной. Авербух заявил, что не удивлён результатам турнира в Ванкувере, в котором россиянки заняли три первых места. Для него такой результат был ожидаемым.

Ранее было опубликовано видео показательного выступления Камилы Валиевой на Гран-при Канады. Подопечная Этери Тутберидзе выступила под композицию Shutting Down Grace’s Lab из кинофильма «Аватар».