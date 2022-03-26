Аскаров, Борщев и Тюлюлин проиграли на турнире UFC on ESPN 33

В США состоялся турнир UFC on ESPN 33, на котором выступили четыре представителя России. Помимо них свой бой с Илиром Латифи должен был провести и Алексей Олейник, но шведский боец снялся за несколько часов до начала турнира с формировкой «болезнь, не связанная с COVID-19».

Боец полусреднего веса Денис Тюлюлин встречался с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Оба спортсмена проводили свои дебютные бои в UFC. В итоге Хизриев одержал победу во втором раунде. Он провёл удушающий приём, и Тюлюлин был вынужден постучать в знак сдачи.

Легковес Вячеслав Борщев вышел на свой второй бой под эгидой UFC. Его соперником стал британец Марк Диакези. Россиянин не сумел составить конкуренцию сопернику в борьбе и проиграл все три раунда, что отразилось на судейских записках: 30:27, 30:27 и 30:27.

Последним из россиян в клетке оказался Аскар Аскаров. Ему противостоял новозеландец Кай Кара-Франс. Встреча также продлилась три раунда. Судьи посчитали, что представитель Дагестана сумел выиграть только в первом раунде, а заключительные два отрезка остались за новозеландским бойцом.

Таким образом, Аскаров, Борщев и Тюлюлин потерпели свои первые поражения в американской лиге. Причём для Аскарова поражение стало первым в карьере.

Накануне вечером в Грозном прошёл турнир ACA 138, в рамках которого состоялись три титульных поединка. Встречи были проведены в тяжёлом, полусреднем и легчайшем весах. По итогам боёв чемпионами стали Салимгерей Расулов, Абубакар Вагаев и Олег Борисов. Каждый из бойцов получил бонус в размере $150 тысяч.