Asian MMA: Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Портал Asian MMA сообщил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Это показал результат его ПЦР-теста.

Нурмагомедов помещён на карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был состояться турнир по смешанным единоборствам One Championship. При этом на соревнованиях должен был выступить подопечный россиянина Сайгид Изагахмаев.

Кроме того, уточняется, что из-за положительных тестов спортсменов были отменены четыре боя. В результате, в октагоне произойдёт восемь встреч бойцов из разных стран. При этом на мероприятии будут присутствовать зрители.

Сам же Нурмагомедов пока не подтвердил, но и не опроверг информацию о заражении. В его аккаунтах в соцсетях никак не комментируется сообщение издания.

Ранее российский боец смешанного стиля экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с протестами в Казахстане. Спортсмен выразил надежду на скорое воцарение мира в стране.