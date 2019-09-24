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Капитан национальной команды Василий Артемьев после поражения от спортсменов из Самоа заявил, что сборная России приехала на Кубок мира по регби в Японию, чтобы завоевать уважение.

Мы приехали в Японию с одной целью — получить уважение, показать, насколько мы преданы игре и насколько можем быть сильны. Мне кажется, что мы на правильном пути к этой цели, — сказал Артемьев после матча журналистам.

Он также отметил, что игроки сборной хотят показать, что они могут играть в быстрое регби в силовой манере.

Мы уже достигли много. К сожалению, сегодня мы не использовали большинство в первом тайме, сборная Самоа не позволила нам воспользоваться этими шансами. Тем не менее, это большой опыт для нашей команды, и отличный опыт для каждого игрока сегодня, — добавил Артемьев.

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс считает, что игроки национальной команды проиграли матч сборной Самоа из-за психологии, писал News.ru.