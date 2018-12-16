Аршавину нашли работу в «Зените»

https://news.ru/storage/news/5c373930b611992a15385bf441bf9be4/ae2bd56e-f0a0-416d-9f30-5b54438bf08e_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Аршавин

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин будет работать в академии клуба, сообщают РИА-Новости.

Ранее появлялась информация, что Аршавин может вернуться в Казахстан, где он играл последние три сезона.

Аршавин является воспитанником «Зенита». В составе «сине-бело-голубых» футболист трижды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Он также выступал за лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». Последние три сезона хавбек провёл в казахстанском «Кайрате». В сборной России Аршавин стал бронзовым призёром чемпионата Европы-2008.

В ноябре 2018-го футболист объявил о завершении карьеры.

Как писал News.ru, бывший одноклубник Аршавина переедет в Малайзию.