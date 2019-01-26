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Аршавин вернулся на футбольное поле

Андрей Аршавин Zamir Usmanov/Global Look Press

Андрей Аршавин

спорт [ версия для печати ]

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин сыграл за команду Российского футбольного союза (РФС) в матче против Федерации футбола Катара. 

Аршавин отличился результативной передачей.

Хавбек завершил карьеру в 2018 году. В последние годы он играл за казахстанский «Кайрат». Помимо него и лондонского «Арсенала» в карьере Аршавина были «Кубань», «Зенит» и сборная России. Вместе с «сине-бело-голубыми» футболист трижды выигрывал чемпионат страны, один раз — Кубок России и один раз — Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной команды игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Радимов рассказал о проблемах Аршавина со здоровьем, писал News.ru.


#футбол #андрейаршавин
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