Аршавин вернулся на футбольное поле

https://news.ru/storage/news/5f7ea3cf435ee79cdcbd721437072113/5228a2e1-cc90-49d7-8aae-187bd243f181_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Андрей Аршавин

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин сыграл за команду Российского футбольного союза (РФС) в матче против Федерации футбола Катара.

Аршавин отличился результативной передачей.

Аршавин снова на поле, против Катара



Бывший капитан сборной России сыграл за команду РФС в матче против федерации футбола Катара. Связка с комментатором Константином Геничем оказалась очень эффективной. Лучшие моменты - в видео "СЭ" pic.twitter.com/4quYDIaNcv — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 января 2019 г.

Хавбек завершил карьеру в 2018 году. В последние годы он играл за казахстанский «Кайрат». Помимо него и лондонского «Арсенала» в карьере Аршавина были «Кубань», «Зенит» и сборная России. Вместе с «сине-бело-голубыми» футболист трижды выигрывал чемпионат страны, один раз — Кубок России и один раз — Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной команды игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Радимов рассказал о проблемах Аршавина со здоровьем, писал News.ru.