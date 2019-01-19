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Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет

Андрей Аршавин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Андрей Аршавин

спорт [ версия для печати ]

Футболист Андрей Аршавин впервые за пять лет увидел своих детей от 33-летней телеведущей Юлии Барановской. Фотокарточку с сыновьями спортсмен опубликовал в своём Instagram.

«Мои клоны!!! Люблю вас!!!» — подписал снимок бывший футболист российской сборной.

Как передаёт StarHit, Аршавин много лет не видел дочь и сыновей и, более того, не проявлял никакого желания участвовать в их воспитании. Сама Барановская говорила, что человека, «который абсолютно осознанно не общается со своими детьми», нельзя называть папой.

Впрочем, спортсмен проявил желание вновь начать общение с семьёй после развода с журналисткой Алисой Казьминой.

Ранее News.ru писал, что Аршавин оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.


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