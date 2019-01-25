Аргентинец из «Зенита» назвал плюсы жизни в России

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Эмануэль Маммана

Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, почему ему больше нравится жить в России, чем во Франции, где он раньше играл.

По словам футболиста, во Франции люди замкнутые, скованные и закрытые.

«Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе», — сказал Маммана «Спорт-Экспрессу».

Маммана перешёл в стан «сине-бело-голубых» в 2017 году из французского «Лиона». В текущем сезоне Российской премьер-лиги он вышел на поле в четырёх матчах и заработал одну жёлтую карточку.

Как писал News.ru, футболисты «Спартака» будут платить за нецензурную брань.