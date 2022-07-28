Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку TIME Арестованная в России баскетболистка из США Бриттни Грайнер попала на обложку TIME

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Слушание по делу американской баскетболистки Грайнер в Химкинском суде

Арестованная в России баскетболистка из США Бриттни Грайнер попала на обложку журнала TIME. Портрет для обложки был создан фотографом Лорной Симпсон. В статье журнала указывается, что спортсменка «представляет собой не только пример спортивного мастерства, но и вдохновляет ЛГБТ-сообщество, поскольку преодолела издевательства, хейт и отчуждение, показав, как надо жить гордо и не стесняясь».

Теперь же ей невольно приходится противостоять еще большему, — заключают авторы.

Фото: TIME

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью, результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали и предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Сама она признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.

Ранее американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к арестованной в России баскетболистке. Он считает, что власти США прикладывают недостаточно усилий для освобождения баскетболистки.