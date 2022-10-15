Арбитр потерял сознание в матче чемпионата Белоруссии по футболу

Фото: youtube.com

«Динамо-Брест»

Главный арбитр матча чемпионата Белоруссии по футболу БАТЭ — «Динамо-Брест» Дмитрий Доля потерял сознание прямо во время игры, сообщили в Twitter-аккаунте борисовского клуба. Судье стало плохо на 12-й минуте матча. Долю унесли с поля на носилках, а после увезли со стадиона в экипаже скорой помощи.

На 12-й минуте потерял сознание главный арбитр матча Дмитрий Доля. Дмитрия унесли с поля на носилках и увезли на скорой. <...> В роли главного судьи игру возобновил резервный судья Илья Ляшук, — сказано в сообщении.

ФК БАТЭ пожелал судье здоровья.

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