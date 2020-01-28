https://static.news.ru/photo/d7bd827e-4196-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: anton_shipulin/instagram

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился с подписчиками фотографией, на которой он держит дочь и сына.

Сыну Дмитрию уже четыре года, а дочери Мире в феврале исполнился год.

Дети — это счастье! Дети — это радость! Дети — это эмоции! Дети — это жизнь, — написал Шипулин.

С 2015 года экс-спортсмен женат на Луизе Сабитовой. Они поженились в Екатеринбурге.

Ранее NEWS.ru писал, что Шипулин, который в прошлом году завершил спортивную карьеру, а недавно стал депутатом Госдумы, рассказал, какая судьба постигла его многочисленный спортивный инвентарь.