Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился с подписчиками фотографией, на которой он держит дочь и сына.
Сыну Дмитрию уже четыре года, а дочери Мире в феврале исполнился год.
Дети — это счастье! Дети — это радость! Дети — это эмоции! Дети — это жизнь, — написал Шипулин.
С 2015 года экс-спортсмен женат на Луизе Сабитовой. Они поженились в Екатеринбурге.
Ранее NEWS.ru писал, что Шипулин, который в прошлом году завершил спортивную карьеру, а недавно стал депутатом Госдумы, рассказал, какая судьба постигла его многочисленный спортивный инвентарь.
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