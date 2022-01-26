Антон Бабиков выиграл серебро на чемпионате Европы по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Россиянин не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и отстал от победителя, норвежца Сверре Далена Аспенса, менее чем на 12 секунд.

Норвежский спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 51 минуту и 32,1 секунды. Он также был точен на огневых рубежах. Третьим к финишу пришёл немец Маттиас Дорфер, который, несмотря на точную стрельбу, отстал от Аспенса более чем на одну минуту.

Отметим, что ещё один россиянин, Никита Поршнев, занял девятое место. Он допустил два промаха на второй стрельбе.

В свою очередь Бабиков является запасным сборной России для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат.