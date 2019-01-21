Антипин: мы играем в хоккей ради побед

https://news.ru/storage/news/ff1afc9e2cac0a4fc11895c608d11eaa/ae9f15f7-a563-4919-9489-a7b8be6a13ff_850.jpg Сергей Бобылев/ТАСС эксклюзивы

Виктор Антипин (в центре)

Защитник «Металлурга» не слишком обрадовался бронзе на Матче звёзд

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что не смотрит за своей статистикой, делая акцент лишь на командном результате.

— Довольны выступлением на Матче звёзд? Понятно, что это всего лишь шоу, но всё же.

— Очень хотелось победить на турнире, а не стать бронзовым призёром. Мы ведь спортсмены, ставим перед собой самые высокие цели.

— Теперь повесите медаль рядом с другими у себя дома?

— Я не знаю, честно. Пока не думал об этом. Но не исключаю, что так и сделаю (улыбается).

— А может, подарите кому-то?

— Нет, дарить я свой приз точно никому не собираюсь, оставлю на память.

— Многие говорили, что поездка в Казань — это возможность отвлечься от матчей регулярного чемпионата КХЛ…

— Так оно и есть. Собираешься с ребятами, проводишь классно время, заряжаясь позитивными эмоциями. Удалось немного перезагрузить голову, на время позабыв о тяжелом сезоне. Сейчас с новыми силами можно продолжать выступление в текущем розыгрыше «регулярки».

— «Металлургу» сейчас предстоит непростая серия. В Магнитогорск пожалуют «Барыс», «Трактор», «Автомобилист» и СКА. Начинаете потихонечку думать о предстоящих играх?

— В Казани удалось немного отвлечься, а так о клубных делах забывать не получается — матчи у нас порой идут через день. Работа есть работа.

— Но приятнее с такими соперниками проводить матчи именно дома, так?

— Лично мне нет особой разницы, где играть, но перед своими болельщиками всегда выходить на лёд приятнее, они создают уютную атмосферу, гонят вперёд.

— У вас в текущем розыгрыше «регулярки» 25 (9+16) очков. Довольны своей статистикой?

— Доволен, но прибавлять всегда есть куда. Постараюсь ещё набрать баллов в оставшихся матчах, а мой клуб наберёт очки.

— В плей-офф «расчехлитесь» и будете более активно отдавать и забрасывать?

— Да здесь трудно что-то рассчитывать. Хочется набирать больше, стараешься и отрабатываешь на льду, а там уж как в итоге получится. Увидим.

— А сами для себя какую-то цель ставите? К примеру, набрать 30 или 40 очков?

— Никогда о подобном не думал. Надо хорошо играть и помогать команде, а вся статистика сама собой придёт. Мы же ради побед в турнирах, ради трофеев играем, а не ради каких-то собственных целей.

— Но многие хоккеисты порой через прессу озвучивают какие-то свои планки — 15 голов за сезон, 45 очков и что-то подобное.

— Не думаю, что такое распространено. Можете поспрашивать у ребят в раздевалке прямо сейчас, но мне кажется, что вы от них никаких цифр не услышите — все думают лишь о глобальных командных вопросах. О победе в Кубке Гагарина, например.