Антипин: мы играем в хоккей ради побед

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что не смотрит за своей статистикой, делая акцент лишь на командном результате.
— Довольны выступлением на Матче звёзд? Понятно, что это всего лишь шоу, но всё же.
— Очень хотелось победить на турнире, а не стать бронзовым призёром. Мы ведь спортсмены, ставим перед собой самые высокие цели.
— Теперь повесите медаль рядом с другими у себя дома?
— Я не знаю, честно. Пока не думал об этом. Но не исключаю, что так и сделаю (улыбается).
— А может, подарите кому-то?
— Нет, дарить я свой приз точно никому не собираюсь, оставлю на память.
— Многие говорили, что поездка в Казань — это возможность отвлечься от матчей регулярного чемпионата КХЛ…
— Так оно и есть. Собираешься с ребятами, проводишь классно время, заряжаясь позитивными эмоциями. Удалось немного перезагрузить голову, на время позабыв о тяжелом сезоне. Сейчас с новыми силами можно продолжать выступление в текущем розыгрыше «регулярки».
— «Металлургу» сейчас предстоит непростая серия. В Магнитогорск пожалуют «Барыс», «Трактор», «Автомобилист» и СКА. Начинаете потихонечку думать о предстоящих играх?
— В Казани удалось немного отвлечься, а так о клубных делах забывать не получается — матчи у нас порой идут через день. Работа есть работа.
— Но приятнее с такими соперниками проводить матчи именно дома, так?
— Лично мне нет особой разницы, где играть, но перед своими болельщиками всегда выходить на лёд приятнее, они создают уютную атмосферу, гонят вперёд.
— У вас в текущем розыгрыше «регулярки» 25 (9+16) очков. Довольны своей статистикой?
— Доволен, но прибавлять всегда есть куда. Постараюсь ещё набрать баллов в оставшихся матчах, а мой клуб наберёт очки.
— В плей-офф «расчехлитесь» и будете более активно отдавать и забрасывать?
— Да здесь трудно что-то рассчитывать. Хочется набирать больше, стараешься и отрабатываешь на льду, а там уж как в итоге получится. Увидим.
— А сами для себя какую-то цель ставите? К примеру, набрать 30 или 40 очков?
— Никогда о подобном не думал. Надо хорошо играть и помогать команде, а вся статистика сама собой придёт. Мы же ради побед в турнирах, ради трофеев играем, а не ради каких-то собственных целей.
— Но многие хоккеисты порой через прессу озвучивают какие-то свои планки — 15 голов за сезон, 45 очков и что-то подобное.
— Не думаю, что такое распространено. Можете поспрашивать у ребят в раздевалке прямо сейчас, но мне кажется, что вы от них никаких цифр не услышите — все думают лишь о глобальных командных вопросах. О победе в Кубке Гагарина, например.