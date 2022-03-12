Россиянин Анкалаев победил Сантоса на турнире UFC

Читайте нас в Google Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев одержал победу на турнире UFC Fight Night 203. Соперником россиянина был бразилец Тьяго Сантос, который потерпел поражение судейским решением.

Встреча была рассчитана на пять раундов и прошла всю дистанцию. В результате судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу: 49:46, 49:46 и 48:47. Таким образом, Анкалаев одержал восьмую победу подряд.

Всего у 29-летнего россиянина 17 побед и одно поражение. 38-летний бразилец одержал в ММА 22 победы и потерпел десять поражений.

Ранее в интервью NEWS.ru российские бойцы Иван Штырков и Вагаб Вагабов выразили уверенность в победе Анкалаева и рассказали, чему ему стоит опасаться в поединке с Сантосом.

Помимо этого в рамках турнира победу одержал ещё один россиянин — Азамат Мурзаканов. В третьем раунде он нокаутировал камерунца Тафон Нчакви.