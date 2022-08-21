Английские фанаты «Челси» захотели вернуть Абрамовича

Фото: SOLO / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Фанаты английского футбольного клуба «Челси» заявили, что любимая команда начала рушиться после ухода российского предпринимателя Романа Абрамовича из-за вынужденной продажи контрольного пакета акций клуба, пишет Sport24. Многие британцы выразили мнение, что после решения властей «обокрасть» бизнесмена команду преследует проклятие. Некоторые написали в Twitter, что с уходом Абрамович «Челси» закончился.

Я сомневаюсь, что «Челси» когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. «Челси» нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его, — написал пользователь с ником JohnNgila.

Фанаты также отметили, что более не хотят болеть за клуб без предпринимателя.

Нам нужно возвращение Абрамовича! — написал другой пользователь.

Многие сошлись во мнении, что нынешнее руководство принимает сомнительные решения по составу команды из-за серии проигрышей.

Абрамович оповестил о продаже «Челси» 2 марта. Официально сделка была совершена 26 мая. Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила около €5 млрд. Абрамович не получил эти средства, так как его активы на территории Великобритании были заморожены.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, три раза — обладателем Кубка английской лиги и два раза — Суперкубка страны, два раза — победителем Лиги чемпионов (2012-й, 2021-й) и Лиги Европы (2013-й, 2019-й). В прошлом году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.