Анфиса Резцова – про лизуна-Губерниева, жадного Драчёва и дочь Кристину

Российским футбольным болельщикам грозят депортацией, если они в обход карантинных мер приедут поддержать свою сборную в Копенгаген. 21 июня там состоится матч чемпионата Европы Россия — Дания. Для нашей команды это будет решающая схватка за выход из группы. В активе российских футболистов победа над сборной Финляндии и поражение от Бельгии.

Датские власти уже в мае предупредили, что не пустят наших болельщиков в страну из-за действующих карантинных мер. Однако футбольные фанаты обещают не оставить команду без поддержки. Как они планируют попасть...