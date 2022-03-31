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Анфиса Резцова – про лизуна-Губерниева, жадного Драчёва и дочь Кристину
Спорт

Анфиса Резцова – про лизуна-Губерниева, жадного Драчёва и дочь Кристину

18:05, 31 марта 2022
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова стала гостем редакции NEWS.ru и дала интервью, в котором рассказала об успехах своей дочери Кристины и выразила негодование работой международных организаций, которые отстранили россиян от спортивных соревнований. Также она поделилась мнением об отличной работе Елены Вяльбе в Федерации лыжных гонок России, сделала замечание Александру Большунову, выразила желание «отблагодарить» комментатора Дмитрия Губерниева и рассказала о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

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