Анфиса Резцова – про лизуна-Губерниева, жадного Драчёва и дочь Кристину

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова стала гостем редакции NEWS.ru и дала интервью, в котором рассказала об успехах своей дочери Кристины и выразила негодование работой международных организаций, которые отстранили россиян от спортивных соревнований. Также она поделилась мнением об отличной работе Елены Вяльбе в Федерации лыжных гонок России, сделала замечание Александру Большунову, выразила желание «отблагодарить» комментатора Дмитрия Губерниева и рассказала о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.