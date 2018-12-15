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Андронов: сил на воскресенье у нас предостаточно

Сергей Андронов (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

Сергей Андронов (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился эмоциями после победы над сборной Чехии в рамках «Кубка Первого канала». Команда Ильи Воробьёва выиграла со счётом 7:2.

«Соперник порой был грубоват, но им надо было переворачивать игру. Сил на воскресенье у нас предостаточно, не волнуйтесь», — передаёт слова хоккеиста корреспондент News.ru.

16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт встреча сборных России и Финляндии. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

News.ru писал, что хоккей покажут на экранах в московском метро.


#хоккей #КубокПервогоканала
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