Андронов: сил на воскресенье у нас предостаточно

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Сергей Андронов (в центре)

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился эмоциями после победы над сборной Чехии в рамках «Кубка Первого канала». Команда Ильи Воробьёва выиграла со счётом 7:2.

«Соперник порой был грубоват, но им надо было переворачивать игру. Сил на воскресенье у нас предостаточно, не волнуйтесь», — передаёт слова хоккеиста корреспондент News.ru.

16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт встреча сборных России и Финляндии. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

News.ru писал, что хоккей покажут на экранах в московском метро.