Андрей Рублёв стал победителем турнира во Франции

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP в Марселе. В финале 24-летний уроженец Москвы обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Счёт матча 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час и 57 минут. Россиянин выполнил девять подач на вылет и совершил три двойные ошибки. На счёту его соперника 12 эйсов и четыре двойные ошибки.

Призовой фонд турнира составил $622,6 тысячи, $58,4 тысячи — гонорар победителя соревнований.

Ранее Рублёв заявил, что отдал отцу подаренный за золото Олимпиады-2020 в Токио BMW X5. Он выступал в миксте с Анастасией Павлюченко. По его словам, он не в курсе, что в дальнейшем стало с машиной.