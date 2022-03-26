Экс-теннисист Чесноков: Медведев не имеет никакого отношения к РФ три года

Бывший российский теннисист, экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что считает абсурдным и неприемлемым требование властей Британии к отечественным игрокам выступить с критикой в адрес властей РФ. В противном случае их могут не допустить к участию в Уимблдоне, сообщает Metaratings.ru.

А если, допустим, голландец поддержит политику Путина? Что тогда? Почему должны быть виноваты спортсмены? Они теннисисты, а не политики. Даниил Медведев вообще живёт в Монте-Карло, он никакого отношения за последние два-три года не имеет к России, — сказал Чесноков.

Бывший теннисист отметил, что ему стыдно за весь мир, который «зомбирован говном».

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления в Уимблдоне нужно будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в социальной сети. После фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. Это произошло после того, как АТР и WTA запретили российским теннисистам использовать национальную символику.