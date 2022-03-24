«За забором потренировались»: Аршавин раскритиковал сборную России

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин признался, что не видит смысла в проведении сбора национальной команды, который проходит в эти дни. 40-летний экс-футболист выразил недоумение, зачем нужно было собирать игроков, если в планах не было проведения матча, сообщает «Спорт-Экспресс».

Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла, — сказал Аршавин.

Отметим, что никаких официальных игр сборная России не может проводить ввиду того, что она исключена из соревнований, проходящих под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА).

С 21 по 27 марта сборная России проводит сбор в Новогорске. При этом ряд игроков отказались приезжать в расположение национальной команды, сославшись на травмы, в том числе нападающий Артём Дзюба.

На днях стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос о запрете на показ матчей национальных сборных в России. Речь, в частности, идёт о товарищеских матчах, которые пройдут на этой неделе, включая ближайшие игры сборной Англии со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром.