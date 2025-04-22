Американскую гимнастку признали спортсменкой года Американская гимнастка Майлз стала спортсменкой года по версии премии Laureus

Фото: Global Look Press

Симона Байлз

Американская гимнастка Симона Байлз стала обладательницей премии «Спортсменка года» по версии Laureus World Sports Awards. Торжественная церемония вручения наград прошла 21 апреля в Мадриде.

В голосовании Байлз опередила таких претенденток, как теннисистка Арина Соболенко, футболистка Айтана Бонмати, бегуньи Сифан Хассан и Фаит Кипьегон, а также легкоатлетка Сидни Маклафлин. Шорт-листы номинаций премии формируются в результате голосования более тысячи спортивных СМИ из 70 стран, а лауреатов выбирает Всемирная спортивная академия Laureus. Симона Байлз становится «Спортсменкой года» уже в четвертый раз и по количеству побед делит первое место в истории премии с Сереной Уильямс.

Ранее Байлз выиграла серебро в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже, сообщается на официальном сайте Игр. Она уступила золото бразильянке Ребеке Андраде. Спортсменка обошла шестикратную олимпийскую чемпионку на 0,033 балла.

До этого после победы на Олимпиаде в Париже она процитировала слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, говорившего о «черной работе» иммигрантов. Американская спортсменка оставила свой комментарий под постом певицы Рики Давилы, которая восхитилась успехами Байлз и назвала ее величайшей. Она заявила, что любит свою «черную работу».