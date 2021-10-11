Американский журналист упрекнул судей в раздутых баллах Валиевой

Американский журналист Филипп Херш отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Журналист считает, что судьи поставили 15-летней фигуристке высокие баллы только по той причине, что она русская. Своими мыслями американец поделился в Twitter.

Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации, — написал Херш.

Пир этом журналист признал, что российские фигуристки обладают действительно высоким уровнем. Однако, он считает, что это не повод раздувать им оценки.

Им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия» — написал Херш.

Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, на турнире в Финляндии спортсменка установила два мировых рекорда (в произвольной программе и сумме двух программ). На втором месте остановилась Елизавета Туктамышева, на третьем — Алёна Косторная.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева — фаворит Олимпийских игр-2022 в Пекине. Такое мнение высказал бывший американский фигурист Адам Риппон на подкасте Полины Эдмундс.