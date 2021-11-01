Американский журналист сопоставил оценки Валиевой и Чена на Гран-при Канады

Американский журналист Филипп Херш сопоставил оценки россиянки Камилы Валиевой и американца Нейтана Чена. Оба фигуриста выиграли в своих дисциплинах на этапе Гран-при Канады. Херш считает, что Валиева могла бы получить за свои прокаты результат близкий к тому, что показал трёхкратный чемпион мира Чен, если бы балы за элементы в мужской и женской дисциплине были одинаковыми. Своими мыслями он поделился на странице в Twitter.

Если уравнять PCS (общая оценка за компоненты программы) для мужчин и женщин и разрешить Камиле Валиевой исполнить четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп в короткой программе (комбинация в качестве бонуса), с той же GOE (оценка за исполнение элемента), которую она получила за эти прыжки в произвольной, ее общий балл на Гран-при Канады был бы максимум на 2 балла ниже победного результата Нейтана Чена, — написал журналист.

По словам Филиппа Херша, то, что сделала Валиева на Гран-при Канады, было потрясающе. Он назвал её катание сногсшибательным.

Камила Валиева выиграла этап Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами.

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