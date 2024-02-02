Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах» Американский миллиардер Тиль профинансирует Олимпиаду с разрешенным допингом

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Питер Тиль

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил в 2025 году провести «Олимпиаду на стероидах» — Enhanced Games для спортсменов, употребляющих допинг, сообщает New York Post. Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

По словам представителей организации, уже 900 человек подали заявки на участие в стероидной Олимпиаде, а участвовать смогут как бывшие спортсмены, так и действующие. Участники смогут честно и открыто употреблять допинг на протяжении турнира.

Ранее бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга обвинили в сокрытии информации о допинге у россиян. Полиция Норвегии прослушивала его телефонные звонки, в которых он обсуждал вопросы по утаиванию положительных допинг-проб спортсменов из РФ.

Также Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.