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Американский фигурист прокатился с Тутберидзе в обнимку

Бывший американский фигурист Джонни Вейер прокатился в Москве в обнимку с российским тренером Этери Тутберидзе
13:13, 16 ноября 2021
Американский фигурист прокатился с Тутберидзе в обнимку Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший американский фигурист Джонни Вейер посетил Москву и встретился с тренерским штабом Этери Тутберидзе. На катке в «Хрустальном» американец прокатился с Этери Георгиевной в обнимку. Видео совместного проката появилось на странице фигуриста в Instagram. 

Вейер опубликовал фото с Даниилом Глейхенгаузом, Сергеем Дудаковым и Тутберидзе, а затем выложил видео, на котором едет в обнимку с тренером на катке.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии из-за травмы. Он убеждён, что спортсменка приехала на турнир с проблемами со здоровьем.


 

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