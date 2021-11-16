Американский фигурист прокатился с Тутберидзе в обнимку

Американский фигурист прокатился с Тутберидзе в обнимкуБывший американский фигурист Джонни Вейер прокатился в Москве в обнимку с российским тренером Этери Тутберидзе
Бывший американский фигурист Джонни Вейер посетил Москву и встретился с тренерским штабом Этери Тутберидзе. На катке в «Хрустальном» американец прокатился с Этери Георгиевной в обнимку. Видео совместного проката появилось на странице фигуриста в Instagram.
Вейер
Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии из-за травмы. Он убеждён, что спортсменка приехала на турнир с проблемами со здоровьем.