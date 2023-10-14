Американский болельщик порадовал Валиеву подарком за 250 тысяч рублей Болельщик из США подарил Камиле Валиевой iPhone 15 Pro Max

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский болельщик порадовал российскую фигуристку Камилу Валиеву подарком за 250 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале фан-клуба. Спортсменке преподнесли корзину с красными яблоками, на дне которой оказался iPhone последней модели. На опубликованных кадрах фигуристка не скрывает своего восхищения поступком болельщика, попутно благодаря его за подарок.

Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США. Спасибо за то, что радуете! А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону еще от одного болельщика из США, — говорится в публикации.

По делу Валиевой тем временем продолжаются слушания в Спортивном арбитражном суде. Новые заседания пройдут 9 и 10 ноября. Фигуристку подозревают в употреблении запрещенного триметазидина. Его обнаружили у нее в пробе от 25 декабря 2021 года. Результат был обнародован лишь во время Олимпийских игр в Пекине.

Международный олимпийский комитет ранее призвал найти решение по делу Валиевой как можно быстрее. При этом в ведомстве заявили, что позиция МОК по соответствующему вопросу сохраняется прежней.