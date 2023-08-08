Американский боксер сменил имя в честь Путина «Известия»: американец Кевин Джонсон сменил имя на Кевин Владимирович в честь Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон рассказал в интервью «Известиям», что взял себе новое имя в честь главы российского государства Владимира Путина. Теперь американца зовут Кевин Владимирович. По его словам, после этого шага он ощущает себя полностью русским.

Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский, — сообщил Джонсон.

Американец объявил о желании жить в России в апреле текущего года после победы над бойцом ММА Вячеславом Дациком. 18 августа в Москве запланирован бой Джонсона с чемпионом мира 2021 года россиянином Марком Петровским.

Кевину Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 59 боев, одержал 36 побед и потерпел 21 поражение, два боя закончились вничью. В декабре 2009 года он проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC украинскому боксеру Виталию Кличко. В 2017 году Джонсон стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, однако уже в следующем году потерял титул, проиграв хорвату Петару Милашу.

Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что сменила имя на Ривер Ред, что переводится как Красная Река. Причины своего поступка исполнительница не назвала. Певица также поменяла имя в «шапке» своего профиля в соцсети. Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.