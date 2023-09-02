Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на гражданство России

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства, рассказал представитель спортсмена ТАСС. При этом Джонсон возьмет себе отчество Владимирович.

Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России, — рассказал его представитель.

Кевину Джонсону 43 года. На счету американского спортсмена 60 поединков, из которых 36 оказались победными для него. В декабре 2009 года он проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC украинскому боксеру Виталию Кличко.

Ранее экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон рассказал, что взял себе новое имя в честь президента России Владимира Путина. Теперь американца зовут Кевин Владимирович. По его словам, после этого шага он ощущает себя полностью русским.

Американец объявил о желании жить в России в апреле текущего года после победы над бойцом ММА Вячеславом Дациком. 18 августа в Москве запланирован бой Джонсона с чемпионом мира 2021 года россиянином Марком Петровским.