Американский боец ММА Монсон объяснил решение переехать в Россию Джефф Монсон заявил, что любил Россию ещё до получения гражданства

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Джефф Монсон

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал, почему решил получить российское гражданство и переехать из США в Россию, сообщают «Аргументы и факты». По словам спортсмена, не он выбирал страну, а она его.

Я восхищался Россией и чувствовал себя русским ещё до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и её народ. Это сложно описать словами... Часто на улицах я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают — неважно, в каком городе. И я себя чувствую так, будто я в семье, — рассказал Монсон.

Американец также вспомнил случай, который стал толчком для принятия решения о переезде. Монсон рассказал, что однажды в Пензе незнакомый мужчина подарил ему икону, которая предназначалась для больной раком матери спортсмена.

В феврале Монсон провёл поединок по правилам бокса с Александром Емельяненко. Встреча была рассчитана на три раунда по две минуты. По итогам всей дистанции боя судьи единогласным решением отдали победу россиянину.