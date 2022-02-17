Американская журналистка обесценила достижение Трусовой на Олимпиаде

Выступление российской фигуристки Александры Трусовой оказалось недостаточно хорошим для американской журналистки Кристин Бреннан. Она в своём Twitter обесценила достижение спортсменки, которая на сегодняшнем выступлении показала пять четверных прыжков в произвольной программе. Бреннан заявила, что ранее такую программу уже показал американский фигурист Нейтан Чен.

При восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием, — добавила американка.

Несмотря на едкие комментарии, Трусова тем не менее совершила исторический прокат. Впервые в женском одиночном катании она прыгнула пять четверных прыжков. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото Игр-2022 взяла Анна Щербакова, выступившая после Трусовой, бронза у японки Каори Сакамото.

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, развалила произвольную программу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Он сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, упала с тройного сальхова и с четверного тулупа.