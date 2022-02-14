Американская атлетка: Валиеву простили, потому что она белая

Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон обвинила судей Спортивного арбитражного суда (CAS) в расизме из-за решения по Валиевой. Спортсменка отметила, что россиянке позволили и дальше выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный результат допинг-теста, из-за цвета кожи. По мнению американки, единственное отличие между ней и Валиевой то, что она является молодой чернокожей женщиной.

А в чём разница между нами? Моя мама умерла и мне не позволили дальше соревноваться, хотя я тоже была фаворитом. Вся разница лишь в том, что я — молодая чернокожая женщина, — написала Ричардсон в Twitter.

Американскую бегунью в июле прошлого года отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио после того, как она получила положительный результат допинг-теста из-за употребления марихуаны. Тогда Ричардсон объяснила свои действия тем, что пыталась справиться со стрессом после смерти матери.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева впервые выступила публично после появления новостей о её положительной допинг-пробе. 15-летняя спортсменка рассказала, что чувствует усталость после начала разбирательств из-за обнаруженного допинга, но надеется, что у неё получится настроиться на новые старты, чтобы показать лучший результат.