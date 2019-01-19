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Американка восхитилась уходящей из спорта Шараповой

Слоан Стивенс Andrew Soong/Xinhua/Global Look Press

Слоан Стивенс

спорт [ версия для печати ]

Американская теннисистка Слоан Стивенс высказалась по поводу жизни после профессионального спорта.

По её мнению, правильно подготовилась к завершению карьеры россиянка Мария Шарапова.

«Всё время думаю о том, что буду делать после тенниса. Шарапова права. Она покорила много вершин. Она проделала отличную работу, взяла курс на будущее, пока ещё играла. Она не стала дожидаться завершения карьеры, чтобы ставить новые цели. Это круто!» — приводит слова Стивенс Tennis World USA.

Теннисистка имела в виду то, что у Шараповой несколько рекламных контрактов и собственный кондитерский бренд Sugarova.

25-летняя Стивенс — победительница Открытого чемпионата США — 2017, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2018, финалистка Итогового турнира — 2018.

31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге. В 2020 году она планирует провести три выставочных матча в России. Некоторые эксперты считают, что так теннисистка собирается попрощаться с отечественными болельщиками.

Как писал News.ru, Шарапова одолела Возняцки на Australian Open.


#теннис #МарияШарапова
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